Da Napoli a Padova per truffare anziana | fermato 16enne | con se 50mila euro di bottino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato per truffa ai danni di anziani dopo aver sottratto 50 miladi preziosi ad una 84enne di. Il giovane è stato sorpreso edall Polizia Ferroviaria di Roma mentre era bordo di un treno per rientrare a, quando ormai era sicuro di averla fatta franca. Con sé aveva ancora l’intero. Ben 50.000di oggetti in oro e preziosi, e carte di pagamento, che era riuscito a farsi consegnare dalla vittima, recandosi a casa sua e fingendo di essere stato incaricato da un fantomatico avvocato di ricevere la cauzione necessaria ad evitare la galera al figlio, falsamente accusato di aver provocato un incidente. Al momento del fatto l’84enne era da sola a casa poiché il marito era ...