(Di giovedì 28 marzo 2024) Iltorna a prendersi la scena, con iche prendono il via30 aprile in. Il palcoscenico sarà la IWC Arena di Schaffhausen, dove gli Azzurri proveranno a fare anche meglio delle squadra femminile, protagonista di uno storico quarto posto iridato la scorsa settimana in Canada. Proprio la quarta piazza è il risultato checercherà di migliorare rispetto alla passata edizione. Lo staff tecnico azzurro composto dal d.t. Claudio Pescia e dall’allenatore Ryan Fry ha convocato i seguenti atleti: Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Joel Retornaz (Fiamme Oro) con Francesco De Zanna (C.C. Dolomiti) nel ruolo di alternate. Il regolamento non cambia: si inizia con un fase di round robin, al ...

Curling, al via sabato i Mondiali maschili 2024: l’Italia punta al podio in Svizzera - Il Curling torna a prendersi la scena, con i Mondiali maschili che prendono il via sabato 30 aprile in Svizzera.sportface

Mondiali Curling 2024: i convocati dell’Italia e le avversarie - Dopo lo storico quarto posto dell’Italia femminile di Curling ai Mondiali in Canada, prende il via sabato 30 marzo i Mondiali di Curling 2024 con la Nazionale tricolore attesa protagonista. Teatro dei ...sportfair

Academy Gattinoni per gli agenti di viaggio - I momenti di lavoro sono stati alternati da attività pratiche e coinvolgenti come il Curling presso lo stadio Olimpico di Cortina, lo starwatching all’osservatorio astronomico, la passeggiata nel ...advtraining