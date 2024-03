Cresme | in 2 anni prezzi affitti +6 | 1% | Milano vola a +19%

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tra il 2022 e il 2023 idelle locazioni delle case sono aumentati in media del 6,1% ma a tirare sono stati soprattutto ideglinelle 14 città metropolitane con un +10,2% medio. La città che ha registrato l'aumento più rilevante ècon un +19,2%, seguita da Trieste con un +16,4% e da Napoli con un +15,8%. A Roma ideglidelle case sono aumentati nel biennio del 7,9%. Firenze è l'unica grande città che registra un calo (-1,5%). Lo segnala ilche ha elaborato i dati semestrali Omi-Agenzia delle Entrate. Nel secondo semestre 2023 idi locazione delle abitazioni crescono, in Italia, del 3,8% rispetto allo stesso periodo 2022, mentre nel primo semestre l'incremento tendenziale era stato del +2,9%. Il ...

