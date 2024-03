Cremlino | Telegram non sarà bloccato in Russia

Il regime dello zar si prepara al "Mezzogiorno contro Putin", iniziativa lanciata dall'oppositore morto in carcere per convincere i cittadini russi a esprimere la propria contrarietà al governo del ... (ilgiornale)

Russia, cartellino giallo a Telegram: "Per ora non lo blocchiamo ma..." - Al momento non è in programma il blocco di Telegram in Russia, ma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha suggerito che il fondatore Pavel Durov dovrebbe dedicare maggiore attenzione al fatto che ...globalist

La chat segreta dei terroristi su Telegram e l’avvertimento del Cremlino: “Ci aspetteremmo più attenzione da Pavel Durov” - Non sono momenti facili per Pavel Durov, che è diventato un personaggio sotto osservazione di Mosca – benché diversi osservatori ritengano che il Cremlino abbia dei legami o un’influenza su Telegram ...ilsecoloxix

NYT: “Usa hanno nascosto info alla Russia sull’attacco a Mosca. Cremlino: “Cautela” - I servizi segreti americani non hanno trasmesso ai loro colleghi russi tutte le informazioni in loro possesso sulla minaccia di un attacco terroristico al Crocus City Hall, per paura di rivelare le lo ...secondopianonews