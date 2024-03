(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Nel Regno Unito una donna ha trovato soccorso quello cheva essere undiferito sul marciapiede e ha “passato una notte a prendersi cura di lui”, nonostante, per sua stessa ammissione, si fosse accorta che fosse “un po’ più leggero e soffice”. I dubbi sono stati cancellati quando, l’indomani, la donna si è diretta nella clinica specializzata Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital, di Knutsford, nel Cheshire. Non si trattava di un, ma di un semplice pon pon. Come riportato anche dalla Bbc, la signora lo avevo portato in ospedalein una scatola rivestita di giornali. A raccontare l’accaduto è stata la direttrice dell’ospedale Janet Kotze: “Non potevamore a quello che abbiamo ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Ricordatevi che credere nei propri sogni può salvare la vita“. Marianna Mammone, in arte Big Mama , ripete, questa volta in italiano, a “In altre parole” su La7 , il ... (anteprima24)

Alluvione: ecco l'impianto per salvare Bomporto, Bastiglia, e anche Modena, dal disastro - La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se Crede, un contributo in base alle proprie ...lapressa

Gelati nel manifesto con l'Ultima Cena. Diocesi, è inopportuno - "Fatta salva la libertà di far lavorare la fantasia come meglio si Crede pur di rilanciare i propri prodotti, si rileva come sia quantomeno inopportuno, se non offensivo, associare il gelato ...messaggeroveneto.gelocal

Uk, Crede di salvare un cucciolo di riccio: dal veterinario scopre che è un pon pon - Nel Regno Unito una donna ha trovato soccorso quello che Credeva essere un cucciolo di riccio ferito sul marciapiede e ha "passato una notte a prendersi cura di lui", nonostante, per sua stessa ...tg24.sky