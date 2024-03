Country Garden rinvia bilancio 2023 | stop titoli in Borsa

(Di giovedì 28 marzo 2024)annuncia di "non essere in grado di pubblicare ilentro il 30 marzo", avendo la necessità "raccogliere più informazioni per le stime contabili appropriate". In un file alladi Hong Kong, il colosso immobiliare privato cinese, finito in default e su cui pende una richiesta di messa in liquidiazione, ha spiegato che isaranno sospesi dalle contrattazioni "dalle ore 9 del 2 aprile". Il board, a tal proposito, ritiene che la mossa "non avrà un impatto materiale" sulle operazioni che vedono la consegna di case sul fronte domestico e la ristrutturazione del debito offshore "nel normale processo".

Country Garden ha dichiarato di non aver effettuato il paga mento di interessi per 96 milioni di yuan (13,3 milioni di dollari) in scadenza martedì su un bond onshore, entrando in un periodo di grazia ... (quotidiano)

