Cos’è la “malattia carnivora” dal Giappone di cui si parla? Causa anche necrosi

Con il Ddl Semplificazioni appena approvato cambia il rapporto tra medico e paziente e si modifica la procedura per il rilascio del certificato di malattia : il medico di medicina generale potrà ... (fanpage)

Sale l’allarme in Giappone per i contagi della cosiddetta Malattia carnivora: 88 solamente nella città di Tokyo, insieme ai 517 casi a livello nazionale. I numeri vengono riportati dal The Japan ... (ildifforme)