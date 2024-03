Cosa significa che stiamo vivendo nell’Era del Grande Depauperamento

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 28 marzo 2024) Negli ultimi anni, una frase è emersa come una sorta di mantra sociale quando si chiede a qualcuno come sta: “Sono esausto“. Questa risposta sembra essersi infiltrata nella nostra cultura contemporanea, sostituendo le risposte più tradizionali di “bene”, “male” o “così così”. In un mondo in cui tutti sembrano essere costantemente esausti, l’esaurimento è diventato normalizzato. Ciòche invece di essere visti come un segno di debolezza o fallimento personale, l’essere esausti è diventato accettato come parte integrante della vita moderna. Questa normalizzazione può portare le persone a condividere apertamente il proprio stato di spossatezza, contribuendo a diffondere ulteriormente l’idea che sia la norma. Masta alimentando questa epidemia di esaurimento e perché è diventata così pervasiva? Secondo alcuni, questo senso di oppressione ...