Cosa sarà” | alle 21 30 su Rai 1 | la trama e le anticipazioni sul film in onda mercoledì 27 marzo 2024

(Di giovedì 28 marzo 2024) Anteprima del: “What Will Be” – Una storia di redenzione e scoperta Rai 1 presenta ““, in2721,30. Diretto da Francesco Bruni e ispirato a una storia profmente personale, ilsegue il viaggio di Bruno Salvati, interpretato da Kim Rossi Stuart, un regista in difficoltàprese con le sfide della vita. Le lotte di Bruno Bruno Salvati conduce una vita segnata dalla delusione e dall’allontanamento dalla moglie Anna, con la quale condivide due figli adolescenti, Adele e Tito. Mentre affronta le complessità della genitorialità e gli ostacoli della sua carriera, Bruno riceve una notizia devastante: ha una grave malattia e ha urgentemente bisogno di un donatore ...

Tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello 2023 c’è stato sicuramente Giuseppe Garibaldi , che non ha per sua stessa ammissione giocato bene le sue carte vedendosi sfumare la Finale, quando ce ... (tuttivip)

Samsung TV QLED FullHD da 32' in grande sconto su Amazon: affrettatevi prima che finisca!: ...tutti i vostri dispositivi smart e la vostra casa non sarà mai così facile. In più potrete accedere al vostro PC, laptop e dispositivo mobile senza interruzioni sul vostro televisore. Cosa state ...

Tasse sulla casa, stangata in arrivo con la riforma del catasto: ... ma probabilmente ci sarà da attendere o l'anno prossimo o quello successivo per far vedere la luce ... Vediamo cosa comporta la riforma del catasto e quale potrebbe essere la stangata sulla casa in ...