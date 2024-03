Cortina senza ospedale per le Olimpiadi? Il privato batte cassa | “Altri 20 milioni dalla Regione o non finiamo la ristrutturazione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)d’Ampezzo rischia di non avere unquando, tra febbraio e marzo 2026, si disputeranno lee le Paralimpiadi invernali. La società privata che ha in portafoglio ladel Codivilla-Putti ha annunciato cheun impegno di20di euro, il piano finanziario salta e non sarà in grado di garantire l’ultimazione dell’intervento. Una doccia fredda per un evento sportivo che ai piedi delle Tofane si sta trasformando in un incubo, a cominciarepista per il bob, lo skeleton e lo slittino, la cui costruzione è appena cominciata, in una corsa contro il tempo per consentire il pre-collaudo per il marzo dell’anno prossimo. Visto l’afflusso previsto di atleti e di pubblico, la funzionalità di un ...