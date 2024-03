Cortei | pdl Avs | codici identificativi forze polizia e stretta su perquisizioni e fermi**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Limitare la discrezionalità nell?uso della perquisizione”, garantire sempre “la salvaguardia della dignità dell?individuo” e “impedire che durante gli scontri di piazza si accumulino nelle caserme un numero eccessivo di fermati, impedendo così il rispetto delle garanzie personali”. Riassume così gli obiettivi della sua proposta di legge il deputato di Avs, Filiberto Zaratti, che alla Camera chiede al legislatore di approvare nuove norme in tema di sicurezza e ordine pubblico, a partire dall’uso deiper gli agenti che svolgono servizio in strada. “Questa dei-spiega all’AdnKronos- è una garanzia e una tutela per le stessedell?ordine, affinché vi sia anche la possibilità, unitamente all?uso delle body cam, di ricostruire la dinamica esatta di quello che ...