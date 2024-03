Corsa playoff | ancora due posti ad est | mentre ad ovest continua il duello Warriors Rockets

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Laainella Eastern Conference è sempre più delineata, la lotta per il 9^ e 10^ posto è molto accesa tra Chicago Bulls, Atlanta Hawks e Brooklyn Nets, che nella notte hanno vinto tutte e tre, accendendo ulteriormente il rush finale. I Bulls, grazie alla vittoria per 125-99 sugli Indiana Pacers, grazie ad un ottimo Demar Derazon, autore di 27 punti, mantengono il 9^ posto in classifica, oltre che alle due vittorie di distanza con il 10^ posto. Nell’ultima posizione valevole per i play-in gli Atlanta Hawks, che nella notte, grazie ad un super Dejounte Murray capace di siglare 30 punti, sconfiggono per 120-106 i Portland Trail Blazers, confermando così il distacco con i Brooklyn Nets, reduci dalla vittoria sui Washington Wizards per 122-119, con un super Cam Thomas da 38 punti. Bridges e compagno credononella ...