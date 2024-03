Corriere dello Sport – “Adesso penso al Napoli | poi in estate…”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

"Barcellona? Sì, certo, è un piacere quando il tuo idolo di infanzia ti loda per come giochi". Parole e idee di Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro ha rilasciato un'intervista alla tv slovacca RTVS dall'aeroporto di Bratislava prima di salire sul volo che lo ha riportato in Italia dopo gli impegni con la Slovacchia. Lobotka e il possibole futuro al Barcellona A precisa domanda rispetto un suo futuro al Barcellona, Lobotka ha risposto: "Il mio pensiero è quello di tornare a Napoli per allenarmi. Sabato abbiamo una gara importante da giocare contro l'Atalanta. Le parole di Xavi mi hanno dato energia per continuare a lavorare su me stesso. Vedremo cosa succederà in estate".