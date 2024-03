Coop aperta a Pasquetta | la rivolta del sindacato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Negozi aperti a: gli accordi sono stati disattesi". Netta la posizione del segretario Filcams-Cgil Sebastiano Salaro sulla scelta di UniTirreno di mantenere aperti lunedì alcuni punti vendita toscani. "Sono stati disattesi gli accordi sindacali – denuncia Salaro – e nel contratto integrativo stipulato con l’azienda era previsto che per alcune festività, tra cui, fossero tenuti chiusi tutti i negozi. Nel caso in cui Uniavesse voluto effettuare aperture in determinati negozi, si specificava nell’intesa, avrebbe dovuto aprire un tavolo di confronto con il. Confronto che non c’è stato: l’azienda ha proceduto unilateralmente, senza aprire discussione alcuna". Filcams-Cgil in segno di protesta ha deciso di organizzare per oggi un presidio e un volantinaggio davanti ...