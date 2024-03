Controlli all’aeroporto di Capodichino | identificate cinquanta persone

(Di giovedì 28 marzo 2024) , di cui undici con precedenti di polizia Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli –, i carabinieri del Nucleo Operativo Stella e personale della Polizia Municipale – Unità Operativa Aeroporto e dell’Unità Operativa Polizia Turistica, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso l’aeroporto diper contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo. Nel corso dell’attività sono state50, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 40 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestate 8 violazioni del Codice della Strada a diversi tassisti e conducenti NCC per mancata revisione periodica, per veicolo adibito ...

