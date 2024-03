Controlli ad Alessandrino | Casilino e Torre Maura | 4 denunce

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 35enne di Roma, con precedenti, che aveva asportato della merce da un negozio, invece, un 66enne di Roma è stato denunciato per evasione poiché durante un controllo agli arresti domiciliari i Carabinieri lo hanno trovato fuori dall’abitazione. Altri due cittadini di Roma, di 33 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati dai Carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di due cacciaviti lunghi oltre 25 centimetri, per il cui possesso non hanno fornito una valida giustificazione. Uno ...