Consulta | è illegittima la radiazione automatica del magistrato

(Di giovedì 28 marzo 2024) È costituzionalmentela previsione dell'rimozione dalla magistratura in caso di condanna dela una pena detentiva non sospesa. Lo ha deciso lache ha accolto una questione sollevata dalla Cassazione. Unera stato condannato definitivamente alla pena non sospesa della reclusione di due anni e quattro mesi per avere apposto - con il consenso della presidente del collegio - la firma apocrifa della presidente stessa in tre provvedimenti giurisdizionali. In applicazione della norma ora dichiarata incostituzionale, il Csm aveva 'radiato' ilche si è rivolto alla Cassazione.

Una pena troppo alta che non rispetta il principio di proporzionalità. Per questo la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la pena minima per l’appropriazione indebita, portata da quindici ... (ilfattoquotidiano)

La sugar tax è “legittima”, ed entrerà in vigore da luglio 2024 - La Corte costituzionale ha deliberato che la sugar tax non è costituzionalmente illegittima: l'entrata in vigore è prevista per luglio.dissapore

