Confindustria | Gozzi fa ricorso? Per ora nessun atto ufficiale | ma

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nuovo, o per meglio dire ennesimo, colpo di scena nella corsa a. Nella giornata di ieri tre take dell’Ansa annunciano che Antonio, al momento fuori dalla competizione, avrebbe formalizzato unal collegio dei probiviri contro la sua esclusione. Poi, in mattinata un’agenzia Adnkronos ha smentito questa ricostruzione. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, la verità sta nel mezzo. Segui su affaritaliani.it

Roma, 27 mar. (askanews) – Ad una settimana dal voto per il nuovo presidente di Confindustria la tensione all’interno dell’associazione resta alta. L’imprenditore ligure Antonio Gozzi non si ... (ildenaro)

Antonio Gozzi ha formalizzato un ricorso al collegio dei probiviri di Confindustria contro l’esclusione della sua candidatura dal voto per la prossima presidenza dell’associazione degli ... (quotidiano)

Nuovo, o per meglio dire ennesimo, colpo di scena nella corsa a Confindustria . Nella giornata di ieri tre take dell’Ansa annunciano che Antonio Gozzi , al momento fuori dalla competizione, avrebbe ... (affaritaliani)

Veneto Est verso il voto per Orsini. Dopo il confronto ritrova l’unità - Data in cui il parlamentino di Confindustria nazionale ... l’esclusione dall’agone con coda di polemiche di Antonio Gozzi ha drenato voti verso Orsini. Va altresì ricordato che in sede di delibera, ...nordesteconomia.gelocal

Alta tensione in Confindustria: il giallo del ricorso di Gozzi ai probiviri - Nuovo, o per meglio dire ennesimo, colpo di scena nella corsa a Confindustria. Nella giornata di ieri tre take dell’Ansa annunciano che Antonio Gozzi, ...affaritaliani

Presidente Confindustria: sfida tra Garrone e Orsini, Gozzi non si arrende - Resta alta la tensione all'interno di Confindustria a una settimana dal voto per il nuovo presidente, con una sfida che riguarda in buona parte anche la nostra regione: l'imprenditore ligure Antonio ...genovatoday