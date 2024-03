Confermato il lancio ufficiale del Realme C65 | design simile al Galaxy S22

(Di giovedì 28 marzo 2024)ha annunciato la data di debutto del suo prossimo smartphone della serie C, ilC65, che sarà lanciato in Vietnam la prossima settimana. Questo dispositivo, già certificato, pare presenti innovazioni per quanto riguarda il, come anticipato nel teaser. Il device, protagonista di questo articolo, si configura come il successore delC55, offrendo potenziali miglioramenti e nuove caratteristiche. Vediamo insieme quando ci sarà il suo debutto e quali sono le specifiche tecniche principali. Il nuovoC65 farà il suo debutto sul mercato vietnamita il prossimo 4 aprile. Chase Xu, vicepresidente dell’azienda, ha condiviso un teaser che mostra ildel prossimo smartphone. La cornice appare piatta, mentre i tasti del volume e di ...

