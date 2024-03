Condò | «Acerbi | il giudice sportivo senza una certezza Ecco perché la scelta»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Negli studi di Sky Sport, Paoloè tornato a parlare della sentenza deldopo aver assolto Francescodai presunti attacchi razzisti contro Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli. DUBBIO – Paolo, noto giornalista, in collegamento con gli studi di Sky Sport, è tornato a parlare del caso Juan Jesus-dopo la sentenza delche ha assolto il difensore dell’Inter dopo giorni complicati. Queste le sue parole: «Ilnon ha ladi quella frase ‘negro’. Non sempre le verità coincidono, rispetto la sentenza e mi tengo il dubbio. Trovo improbabile che Juan Jesus abbia capito male o si sia inventato tutto, trovo ...

