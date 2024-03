Concorso docenti | scelta traccia lezione simulata e prova orale | avviso di convocazione USR Friuli Venezia Giulia

Quando? L’incontro si terrà Giovedì 4 Aprile 2024, alle ore 16. Non puoi seguire l’incontro in diretta? Non ti preoccupare, l’incontro verrà registrato e la registrazione sarà disponibile entro 72 ... (orizzontescuola)

L'USR Basilicata ha pubblicato un Interpello per la ricerca di commissari per il Concorso docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. La procedura di Interpello riguarda le seguenti ... (orizzontescuola)

Dantedì, premiazione nell’auditorium del liceo scientifico Einaudi di Siracusa - Lunedì 25 marzo 2024, in occasione del Dantedì, si è tenuta, nell’auditorium del Liceo Scientifico “Luigi Einaudi” di Siracusa, la cerimonia di premiazione del Concorso indetto dal Comitato “Dante Ali ...blogsicilia

Concorso scuola abilitante: è sparito nel nulla, ma il Mim ha incassato 1 milione e mezzo di euro - Il Concorso scuola abilitante non è mai stato espletato, ma i candidati hanno versato una tassa mai restituita. Il ministero ha incassato 1 milione e mezzo di euro: che fine ha fattomoney

Come funziona il test psico-attitudinale per chi vuole entrare in magistratura - Si chiama “Minnesota” e in Italia si usa già da decenni per i militari: prevede centinaia di affermazioni apparentemente banali a cui rispondere “vero” o “falso” ...ilpost