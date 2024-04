Concorso Comune di Milano | 4 Posti per Agronomi e Strutturisti

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non è facile trovare dei Concorsi Pubblici emessi daldi. Non che non ci siano durante l’anno, ma come per ogni grande città sono concentrati in alcuni periodi dell’anno. Ecco perché vogliamo segnalare questa che secondo noi è un’ottima opportunità lavorativa per quattro candidati residenti ao nell’hinterland. Ildiha avviato infatti una procedura concorsuale per assumere 2e 2. Il Bando per entrambe i Concorsi è abbastanza scarno, vediamo comunque le informazioni che siamo riusciti ad evincere dalla lettura. Come Inviare la Domanda Anzitutto la scadenza è fissata alle ore 12:00 del 15 aprile 2024, e iscriversi alla selezione, è necessario inviare la propria candidatura esclusivamente online, utilizzando SPID, ...