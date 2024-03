Concorrono 144 libri al Premio Strega Poesia 2024

Vivo Pad3 Pro è stato rivelato come nuovo concorrente di Apple iPad Pro 12.9 e Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 con specifiche da ammiraglia - Vivo ha presentato ufficialmente il Pad3 Pro, il suo ultimo tablet di punta. Lanciato insieme a X Fold3 e X Fold3 Pro in Cina, Vivo Pad3 Pro include un display da 144 Hz, un chipset MediaTek Dimensity ...notebookcheck

L'Eredità, Pierpaolo va male, ma la puntata è un disastro per tutti: social impietosi - Il campione non ha vinto alla ghigliottina ma i social non hanno risparmiato nessuno: "Livello generale imbarazzante".libero

"Lontananze e ritorni" di Raffaele Gaetano concorre al Premio Strega poesia 2024 - Tra la selezione delle 144 proposte, ne spiccano soltanto due provenienti dalla Calabria, tra queste, anche “Lontananze e Ritorni” di Raffaele Gaetano autore lametino, pubblicato dalla selezione ...lametino