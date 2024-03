Con la stessa passione di Cristo Torna la Via crucis drammatizzata

(Di giovedì 28 marzo 2024) Domani, in occasione del venerdì Santo, sarà rappresentata la Via"Con ladi". Seconda edizione per questo segno di devozione e di fede nel suggestivo borgo medievale di Castiglione. La sacra rappresentazione avrà inizio dalla chiesa di San Giovanni Battista alle 20.30 e terminerà nella chiesa di Santa Maria Goretti, in località Paduline, col momento della resurrezione. "Sono davvero soddisfatto del percorso intrapreso – dice il parroco don Paolo Gentili – perché accanto al coinvolgimento di tante persone, c’è prima di tutto il desiderio condiviso di offrire non uno spettacolo, ma un cammino dietro all’Uomo della croce che è il Signore della vita. Sono grato a tutti coloro che da tempo stanno lavorando con me a questa serata. Ricordo che anche quest’anno ...

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Tu immaginati come potrebbe festeggia re Mina e non ti sbagli: non festeggia ". Risponde col sorriso all'Adnkronos il figlio di Mina , Massimiliano Pani, ... (dayitalianews)

