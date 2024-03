Con Bottura direttore creativo e chef Vania Ghedini brilla l' Oro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) L'Hotel Cipriani, A Belmond Hotel è orgoglioso di annunciare il ritorno in Italia della, che, dopo un'esperienza pluriennale con i fratelli Alajmo al ristorante Sesamo di Marrakesh, assumerà il ruolo di Headdi Oro, ristorante con una stella Michelin all'interno dell'iconico Hotel veneziano, lavorando sotto la visionaria direzione creativa del celebreMassimo, nata nel1987 a Ferrara, rilancerà Oro per la stagione 2024, si legge in una nota del celeberrimo hotel veneziano, proponendo nuovi entusiasmanti menu che esalteranno i prodotti tipici della laguna e non solo. Glie Massimolavoreranno assieme per creare una proposta culinaria ...