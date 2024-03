Comune | indagini e notizie fuorvianti | Penalisti in stato di agitazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTroppe, continue, e talvolta pure sbagliate ela fuga diche da settimane si rincorrono, almeno su alcuni organi di informazioni, sulla maxi inchiesta che si è abbattuta suldi Avellino e una serie di indagati( ad oggi otto), a partire dal sindaco Gianluca Festa che ha deciso di rassegnare le dimissioni della carica. Per questo il Consiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi d’urgenza per discutere delledi stampa pubblicate riportando alcuni stralci “sul capo degli indagati pende l’ipotesi dell’applicazioni di gravi misure cautelari, che il PM potrebbe anche aver già richiesto al GIP. In una eventuale dialettica tra inquirenti e difesa ci potrebbe essere stata contemplata una exit strategy, come già fatto immaginare il caso di Guerriero e ...