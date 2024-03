Commando del Pkk assalta il Charles de Gaulle | caos e feriti all' aeroporto di Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un nuovo assalto in un: questa volta non è Malpensa, ma lo scalo di, ilde. La polizia transalpina era infatti impegnata nell'esecuzione di un'ordinanza di espulsione di un cittadino turco, Firaz Korkmaz, quando un gruppo di persone ha fatto irruzione nello scalo per protestare. Aldeci sono stati scontri con le forze dell'ordine, che hanno faticato e non poco per riprendere il controllo della situazione. Il tutto mentre le migliaia di altri passeggeri che animavano lo scalo fischiavano e si lamentavano per quello a cui erano costretti ad assistere. Come detto, un caso simile a quello avvenuto a Malpensa, dove un gruppo di anarchici ha invaso la pista per bloccare l'aereo che doveva rimpatriare un marocchino. Per quel che riguarda ...