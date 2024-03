(Di giovedì 28 marzo 2024) La stagione dei matrimoni è alle porte e, con essa, anche le sessioni di shopping mirato per trovare l’abito giusto. Siete le testimoni? L’impresa allora richiede ancora più concentrazione. Scoprite le ultime tendenze e cosa si può (e non può) indossare quel giorno

Follia a Taranto dove una donna di 45 anni è stata arrestata per tentato omicidio. “Come mai non ti ho ammazzato? Come mai non sei morto? ”, avrebbe detto la donna, che poi avrebbe provato ad ... (tpi)

Una donna di 45 anni è stata fermata con l'accusa tentato omicidio per aver investito con la sua auto un pedone mentre era sul marciapiede di via Mazzini, in pieno centro a Taranto, sotto... (ilmattino)

Come si veste la testimone di nozze Cinque trend a cui ispirarsi (per non sbagliare look) - La stagione dei matrimoni è alle porte e, con essa, anche le sessioni di shopping mirato per trovare l’abito giusto. Siete le testimoni L’impresa allora richiede ancora più concentrazione. Scoprite l ...vanityfair

Reggiana, capitan Rozzio vestirà il granata fino al 2025. VIDEO - Speriamo che questo rinnovo sancisca l’inizio di un capitolo importante per la storia di Paolo e per la nostra, Come società”. “Sono molto contento e orgoglioso di fare ancora parte di questa famiglia ...reggionline

Pasqua 2024: il messaggio del vescovo Gianpiero Palmieri - deve essere stato grande lo spavento delle donne quando, entrando nel sepolcro di Gesù la mattina di Pasqua, non trovarono il cadavere del Crocifisso ma un giovane vestito con una veste bianca, dice i ...picusonline