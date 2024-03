(Di giovedì 28 marzo 2024) La stagione dei matrimoni è alle porte e, con essa, anche le sessioni di shopping mirato per trovare l’abito giusto. Siete le testimoni? L’impresa allora richiede ancora più concentrazione. Scoprite le ultime tendenze e cosa si può (e non può) indossare quel giorno

Follia a Taranto dove una donna di 45 anni è stata arrestata per tentato omicidio. “Come mai non ti ho ammazzato? Come mai non sei morto? ”, avrebbe detto la donna, che poi avrebbe provato ad ... (tpi)

Una donna di 45 anni è stata fermata con l'accusa tentato omicidio per aver investito con la sua auto un pedone mentre era sul marciapiede di via Mazzini, in pieno centro a Taranto, sotto... (ilmattino)

Come si veste la testimone di nozze Cinque trend a cui ispirarsi (per non sbagliare look) - La stagione dei matrimoni è alle porte e, con essa, anche le sessioni di shopping mirato per trovare l’abito giusto. Siete le testimoni L’impresa allora richiede ancora più concentrazione. Scoprite l ...vanityfair

Dargen D'Amico e Linus nella "Splendida Cornice" di Geppi Cucciari - Intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira sono la tela inserita nella “Splendida Cornice” che giovedì 28 marzo alle 21.20 su Rai 3 accoglie, tra gli ospiti di Geppi Cucciari, Dargen D’ ...rai

Disney+: perché il colosso ha cambiato il suo logo blu con uno verde - Questa nuova veste grafica di Disney+ sarà accompagnata anche da una rinnovata base musicale creata da Ludwig Göransson, il talentuoso compositore di capolavori Come The Mandalorian, Black Panther, ...hwupgrade