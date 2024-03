Come riciclare le bottiglie di plastica | idee creative

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 28 marzo 2024) Laè senza dubbio una delle principali fonti d’inquinamento. Ecco perché potrebbe risultate importante conoscere alcune soluzioni per ridurre le minacce al nostro Pianeta riciclando lediin modo creativo ed originale. Upcycling è un termine adoperato per indicare la possibilità di dare nuova vita ad un prodotto. In questo caso le principali protagonista di questa attività, nella quale la creatività è sicuramente una componente essenziale, sono ledi. Questo materiale, infatti, è ad oggi uno dei più inquinanti presenti sul Pianeta, basti pensare a tutti i contenitori fatti diche fanno parte della quotidianità. A partire dalla routine di bellezza, ai porta-bevande, passando per fusti di detersivi e saponi, sono molte le ...