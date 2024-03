Colpa di Kyiv e Occidente la propaganda di Russia | Iran e Cina a reti unificate sull’attentato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 28 marzo 2024) I media russi, tradizionali come la televisione ma anche i canali social, usano video alterati e deepfake per accusare l’Ucraina dell’attentato di venerdì scorso alla sala concerti di Mosca. Quelliiani sostengono che l’avvertimento lanciato degli Stati Uniti il 7 dimostra che dietro l’attacco ci sono gli stessi Usa e, non può mai mancare nella narrazione di Teheran, Israele. Quelli cinesi, infine, ripongono la fake news secondo cui gli Stati Uniti hanno creato lo Stato Islamico. È quanto emerge da un’analisi del NewsGuard’s Reality Check. Qui Mosca Media statali, siti e canali Telegram pro Cremlino e disinformatori di professione sugli altri social (come X) hanno lavorato, sin dalle ore successive all’attentato, per accusare l’Ucraina e l’. A giudicare da quanto accaduto poi, hanno preparato il terreno per la leadership russa. Infatti, ...