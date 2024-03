Colombe e uova da assaggiare Fondente e limone | l’arte a tavola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) di Paolo Galliani La pasticceria convenzionale è noiosa? Tranquilli: spopolano gli impasti con il dono dell’originalità e dell’azzardo. Perché così va il mondo: se non alimenti l’immaginazione, il mercato non ti premia. E se la tradizione resta un "valore rifugio", nella ncomunicazione social furoreggiano gli abbinamenti insoliti. Ecco spiegata la Pasqua rock del 2024 sublimata nel boom di "" che più strane di così non si può. Con un paio di elementi abbastanza evidenti: l’aumento dei prezzi (almeno di 2-4 euro al chilo); e il packaging sempre più aggressivo perché la prima regola del marketing è scatenare l’interesse. E allora, via con le escursioni e le incursioni. Riguardo doveroso per Panzera, la pâtisserie di viale Monte Santo 12 che in questi ultimi anni ha affinato la produzione e l’ha pure arricchita avviando (civico 10) una ...