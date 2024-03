Colico | scomparso un 16enne | continuano le ricerche dopo l’avvistamento a Milano

(Di giovedì 28 marzo 2024) IlEdoardo Galli si è allontanato da casa sua a, in provincia di Lecco, la mattina dello scorso giovedì. Il giovane avrebbe dovuto andare a scuola, quando avrebbe deciso di cambiare rotta e dirigersi verso la stazione, per prendere un treno con direzione Monza e. Da quel momento le sue tracce si L'articolo proviene da Il Difforme.

Milano, 27 mar.(Adnkronos) – “Sembra un film di fantascienza, un incubo”. A parlare a ‘La Vita in Diretta’, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, sono Adele e Franco, i nonni di Edoardo ... (calcioweb.eu)

Edoardo Galli è scomparso a Colico, paese lombardo in provincia di Lecco. Una vicenda che ha scosso i genitori e la comunità. Edoardo è un ragazzo di 16 anni, uno studente, che ha fatto perdere le ... (dilei)

Edoardo Galli scomparso, il padre: “Non credo che sia andato via con qualcuno” - Non confermata l’ipotesi che il 16enne abbia preso un treno per Zurigo. Sospese le ricerche ad ampio raggio, forse gli inquirenti hanno già una pista precisa ...ilgiorno

Edoardo Galli avvistato a Milano, l'appello della famiglia: 'Torna a casa, abbiamo paura' - Non si trova. Ottavo giorno di ricerche, sulle tracce di Edoardo Galli, il ragazzo lombardo scomparso giovedì scorso da Colico dopo essere uscito da casa, per andare a scuola al liceo Nervi Ferrari di ...monza-news

Edoardo Galli ripreso dalle telecamere: chi c'era con lui in stazione a Milano Il biglietto all'amico e il mistero della doppia cartella - Ottavo giorno di ricerche, sulle tracce di Edoardo Galli, il ragazzo di Colico, che ad agosto compirà diciassette anni, scomparso giovedì scorso dopo essere uscito da casa, per andare a scuola al ...ilmattino