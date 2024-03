Codice della strada | da alcol e droghe ai monopattini | cosa cambia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo il via liberaCamera, il testo con le nuove norme passerà al Senato. Le modifiche potrebbero entrare in vigore prima dell'estate Dopo un lungo con il voto finale la Camera ha licenziato - non senza polemiche - il testo delle modifiche al2024 includendo anche una delega al governo per

SpaceX: secondo static fire per Starship Ship 29, il prossimo sarà Booster 11 - 27 MAR Mossa disperata di Fisker, per stare a galla sconta fino a 24.000 dollari le auto in inventario 27 MAR In Olanda aperta un'infrastruttura da un quarto di miglio per i test di Hyperloop 27 MAR ...hwupgrade

Truffe in vacanza (anche a Pasqua): dagli alloggi fantasma al phishing, tutte le trappole - Le vacanze si avvicinano e il sogno, per gli italiani, è quello di partire. Verso mete di mare, montagna o città d’arte. L’importante è staccare la ...ilmessaggero

Nome in Codice: Pace - Guidati da una mappa che ripercorre la vita di don Luigi Palazzolo, i bambini attraverso giochi e laboratori interattivi scoprono le parole chiavi per trovare la pace.ecodibergamo