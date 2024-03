Codice della Strada 2024 | le nuove regole

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nuovo: con il via liberaCamera il testo passerà alla votazione in Senato che, se dovesse avvenire senza modifiche al testo iniziale, potrebbe portare all’entrata in vigore dellenorme già prima dell’estate. A favore hanno votato Fdi, Lega e Forza Italia. Contrari Pd, M5s, Avs e Azione. Cosa prevede il nuovo? Neopatentati I neopatentati potranno mettersi alla guida di auto più potenti rispetto a ora, ma dovranno rinunciare alle auto di grossa cilindrata per un periodo più lungo. Quindi i neopatentati guadagnano la possibilità di guidare da subito un’auto di media potenza, mentre dovranno aspettare molto più tempo per le auto di grossa cilindrata. Una novità diversa ...