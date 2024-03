Civil War | Wagner Moura e la scena che lo ha sconvolto | “Dopo mi sono sdraiato e ho pianto”

(Di giovedì 28 marzo 2024) InWar, il nuovo crudo e inquietante film di A24 diretto da Alex Garland, c’è unache ha profondamente, che interpreta uno dei protagonisti, un giornalista di guerra che documenta la guerrae scoppiata negli USA. Verso la fine del secondo atto il personaggio di Jesse Plemons, un soldato armato di mitragliatrice, minaccia il Joel di: “Che tipo di americano sei tu?“, gli chiede, mettendo in dubbio la sua nazionalità. La sequenza, girata ad Atlanta ormai due anni fa, ha risvegliato un incubo latente dell’attore: “un cittadino americano, ma parlo con un accento e nondi qui“, ha spiegato l’attore in un’intervista ad Hollywood Reporter “Mi ha fatto cominciare a ...

