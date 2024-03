Cina | ospita 47 Geoparchi globali dell’UNESCO

Tre presidenti e una raccolta fondi - La campagna elettorale per le prossime presidenziali americane sta entrando sempre più nel vivo, con i comitati dei partiti impegnati ossessivamente anche nella raccolta fondi. I democratici che appog ...corriere

I miliardari si spostano dalla Cina all’India, Mumbai scavalca Pechino e primeggia in Asia - Sempre più miliardari in India, sempre meno in Cina. E per la prima volta ne ospita più Mumbai di Pechino. Sarà il secolo indianoinvestireoggi

leggi le altre "Cose" - Con il prof., Francesco Sisci, sinologo e giornalista (già professore all’Istituto di Studi europei presso l’Università del Popolo di Cina a Pechino), Giuseppe Rippa, direttore di Quaderni Radicali e ...agenziaradicale