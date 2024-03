Cina | migliorera’ gestione del servizio ostetrico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pechino, 28 mar – (Xinhua) – La Commissione nazionale cinese per la salute ha pubblicato una circolare per migliorare ladel, sottolineando il ruolo delle istituzioni sanitarie finanziate con fondi pubblici nel soddisfare i bisogni di base della popolazione in termini di servizi ostetrici. Secondo la circolare, le aree a livello di contea con una popolazione superiore a 300.000 abitanti dovrebbero contare almeno due istituzioni sanitarie finanziate con fondi pubblici in grado di fornire i servizi di ostetricia, mentre quelle con una popolazione inferiore a 300.000 abitanti dovrebbero contarne almeno una. (Xin) Agenzia Xinhua