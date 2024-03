Cina-Italia | una fetta di pizza aiuta a costruire un ponte di scambio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nanning, 28 mar – (Xinhua) – Quando si avvil’ora di pranzo, una pizzeria chiamata Call Mea Nanning, capoluogo della regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, vede un flusso costante di clienti e fattorini. Impastare, spolverare e infornare sono tra i compiti richiesti dal proprietario del negozio Maurice e da sua moglie, impegnati nella preparazione di pizzene. Maurice, originario di Roma, in, vive inda quasi dieci anni. E’ stato invitato a Nanning da amici cinesi per puro caso. In seguito, quando ha incontrato sua moglie in questa citta’, ha deciso di stabilirsi li’. “Ho iniziato la mia attivita’ inper caso. Ogni volta che organizzavo una festa, i miei amici apprezzavano la miae mi incoraggiavano ad ...