Cina | Hebei | al via celebrazioni per Giornata mondiale del teatro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Shijiazhuang, 28 mar – (Xinhua) – La celebrazione delladel2024 ha preso il via ieri nella citta’ di Langfang, nella provincia settentrionale cinese dello, segnando il proprio ritorno indopo otto anni. Nel corso di tre giorni, i drammaturghi cinesi si confronteranno con gli omologhi provenienti da Paesi come Filippine, Ungheria e India. Secondo gli organizzatori, gli artisti provenienti dal Paese e dall’estero presenteranno una vasta gamma di spettacoli, tra cui dramma, opera, mimo e danza. Co-organizzato dall’International Theatre Institute (ITI) e dalla China Theatre Association, l’evento vedra’ la partecipazione del drammaturgo e romanziere norvegese Jon Fosse, insignito del Premio Nobel per la letteratura lo scorso anno. Ieri ricorreva la ...