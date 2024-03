Ciclismo | van Aert operato con successo | “Salterà le Classiche | partecipazione al Giro incerta”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Operazione chirurgica riuscita per Wout Vandopo la brutta caduta di ieri nell’Attraverso le Fiandre. Secondo quanto comunicato dal Team Visma Lease a Bike, gli accertamenti hanno evidenziato anche una frattura dello sterno oltre a quelle alla clavicola e a diverse costole. “Non è chiaro quando Wout sarà in grado di tornare in sella alla sua bici – si legge in una nota – Le prossime settimane saranno di recupero per cuiledi Primavera. La suaald’Italia è ancora. Prenderemo una decisione nelle prossime settimane in base al suo processo di recupero”. SportFace.