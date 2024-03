Ciclismo su pista | nuove biciclette per l’Italia verso le Olimpiadi | evoluzione della Pinarello da record dell’ora

(Di giovedì 28 marzo 2024)per la Nazionale Italiana disuin vista delledi Parigi 2024.ha infatti presentato dueversioni evoluteBolide F HR, il modello con cui Filippo Ganna ha battuto il. Il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre, Campione Olimpico a Tokyo 2020, ha ricevuto una versione in lega Scalmalloy stampata in 3D. Le azzurre, invece, gareggeranno su un modello in carbonio personalizzato, la Bolide HR C. Con il modello tradizionale Ganna ha percorso la distanza di 56,792 chilometri a Grenchen l’8 ottobre 2022 e la settimana successiva si è laureato Campione del Mondo nell’inseguimento individuale con il primato mondiale di 3:59.636. Fausto ...

Il nordamericano è stato l'unico a detenere il record in tutte e tre le gare sprint AROMA - Addio all'ex campione del mondo su pista Gordon Singleton , il primo e unico ciclista nella storia a ... (ilgiornaleditalia)

