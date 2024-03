Ciclismo: le condizioni di Wout van Aert peggiorano. Giro d’Italia a forte rischio - Dopo la caduta di ieri nel corso della gara "Attraverso le Fiandre" e il primo bollettino medico, che parlava di una frattura della clavicola e di diverse costole fratturate, le condizioni di Wout van ...oasport

Incidente nel Catanese, ciclista investito da un’auto: è in gravi condizioni - Grave incidente lungo la strada statale 284. Ad essere coinvolti un'automobilista e un ciclista. Quest'ultimo è in gravi condizioni.catania.liveuniversity

Adrano, ciclista si scontra con auto sulla SS 284: in elisoccorso al ‘Cannizzaro’ - Incidente all’alba di oggi sulla SS 284 in territorio di Adrano; poco prima delle ore 6 un ciclista mentre transitava sulla statale per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Citroen al ...corrieretneo