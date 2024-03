Ciclismo | il programma e gli orari della Due Giorni di Ponte a Egola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 - Tutto è pronto aper il weekend didenominato “Pasqualando” indomani sabato 30 marzo e nel giorno di Pasqua, organizzato dalla S.Miniato-S.Croce e dall’U.C. S.Croce sull’Arno, con 5 prove che saranno valevoli per l’assegnazione dei Campionati Provinciali pisani, mentree la gara delle “Donne Open” assegnerà il titolo regionale 2024. IL: Sabato 30 marzo l’aperturarassegna alla quale risultato iscritti circa 1.100 concorrenti, è prevista per le ore 9 quando ci sarà la partenzagara juniores su 33 giri per 72 km, con 143 iscritti; alle 11 si svolgerà l’attesa gara handbike nazionale – valevole per la Coppa Italia di Società con 43 iscritti – che ...