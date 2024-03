Ci siamo candidati alle offerte di lavoro per le festività pasquali | paghe da fame e stipendi in nero

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Lavorerai dal mattinoore 8 fino alla seraore 21, con una pausa pranzo di un'ora. Per l'intera giornata sono 40 euro". Dall'altra parte del telefono il titolare di un agriturismo in provincia di Parma. In totale fanno tredici ore diper 40 euro, in contanti, consegnati a mano a...

Regionali in Basilicata. Presentati i candidati di Azione alla presenza di Rosato - Il vice segretario nazionale del partito ha presentato i 13 candidati per il Potentino e i sette per il Materano ...trmtv

TIM, Asati presenta la lista candidati per il rinnovo del CdA - L’associazione Asati ha depositato la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di TIM in previsione dell’assemblea del 23 aprile 2024. I candidati proposti sono tutti indipe ...borse

"Cerchiamo candidati in Consiglio a Firenze, contattami": il reclutamento social di Stella (FI) - Sul profilo Facebook si legge: "Alla ricerca di candidati per il Consiglio Comunale di Firenze, sempre con il sorriso. Non ti girare dall’altra parte ...gonews