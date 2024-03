(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – Una, circa 26, diin provincia di, è stataoggi 28 marzo in. Ignote al momento le cause del decesso. Sono in corso indagini della polizia, che è sul posto. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Ancora sconosciute al momento le cause del decesso, indaga la polizia Una ragazza , circa 26 anni , di Lanciano in provincia di Chieti , è stata trovata morta oggi 28 marzo in casa . Ignote al momento ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Una ragazza , circa 26 anni , di Lanciano in provincia di Chieti , è stata trovata morta oggi 28 marzo in casa . Ignote al momento le cause del decesso. Sono in corso indagini della ... (periodicodaily)

Barista di 28 anni trovata morta in casa: indagini della polizia - ragazza di 28 anni trovata morta in casa a Lanciano, in provincia di Chieti. Al momento sono ignote le cause del decesso. Ci sono indagini della polizia, che ...ilmessaggero

Chieti, ragazza di 26 anni trovata morta in casa a Lanciano - Una ragazza, circa 26 anni, di Lanciano in provincia di Chieti, è stata trovata morta oggi 28 marzo in casa. Ignote al momento le cause del decesso. Sono in corso indagini della polizia, che è sul ...adnkronos

ragazza di 26 anni trovata morta in casa, si indaga sul giallo - Tragedia a Lanciano. Una ragazza, M.C., di 28 anni è stata trovata morta nel primo pomeriggio di oggi, 28 marzo, in un appartamento in pieno centro, vicino al tribunale. Non ...leggo