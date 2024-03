Chiara Ferragni fuori dal nuovo Cda di Tod' s

(Di giovedì 28 marzo 2024) L'influencer non confermata nel Cda dell'azienda guidata da Diego Della Valle. Entrata nel board nel 2021, si era poi distinta per record di assenze.anche Montezemolo e Abete

Ormai da qualche settimana, Chiara Ferragni ha ufficializzato il momento di profonda crisi che sta vivendo con il marito Fedez. I due, in questo periodo complicato, hanno cominciato a vivere ... (dilei)

Chiara Ferragni resta fuori dalla lista di maggioranza proposta per il rinnovo del cda di Tod’s presentata presentata dall’azionista Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle, che possiede il 50,291% ... (ilfattoquotidiano)

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel consiglio di amministrazione di Tod’s Di.Vi Finanziaria, il veicolo controllato da Diego Della V alle che detiene il 50,291% di Tod’s, noto marchio di ... (open.online)

