Chiara Ferragni esce dal consiglio di amministrazione di Tod’s In tre anni record di assenze alle riunioni

(Di giovedì 28 marzo 2024)non verrà riconfermata neldidiDi.Vi Finanziaria, il veicolo controllato da Diego Della Vche detiene il 50,291% di, noto marchio di calzature e pelletteria di lusso. A dare la notizia è l’agenzia di stampa Radiocor, che ha visionato la lista di maggioranza per il rinnovo del CdA presentata dalla società marchigiana di abbigliamento. Tra i nove candidati non figura il nome dell’influencer, che era entrata nel board nella primavera del 2021. Soltanto pochi giorni fa, lo stesso Della Vaveva commentato così i recenti guai giudiziari dell’imprenditrice: «Con noiè sempre stata correttissima, ha fatto delle belle cose di beneficenza.Non ...

L’imprenditrice Chiara Ferragni non è stata riconfermata nel Cda di Tod’s ; era entrata nella primavera 2021. Con lei anche Luca di Montezemolo e Luigi Abete. Chiara Ferragni fuori dal Cda di ... (metropolitanmagazine)

Chiara Ferragni Nuova tegola per Chiara Ferragni . L’influencer, reduce dal Pandoro gate e dalla separazione da Fedez, è fuori dal cda di Tod’s. Insieme a lei, fa sapere RadioCor, anche Luca di ... (davidemaggio)

Chiara Ferragni resta fuori dalla lista di maggioranza proposta per il rinnovo del cda di Tod’s presentata presentata dall’azionista Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle, che possiede il 50,291% ... (ilfattoquotidiano)

Chiara Ferragni resta fuori dalla lista per il rinnovo del cda di Tod’s. Escono anche Montezemolo e Abete - Chiara Ferragni resta fuori dalla lista di maggioranza proposta per il rinnovo del cda di Tod’s presentata presentata dall’azionista Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle, che possiede il 50,291% de ...ilfattoquotidiano

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel cda di Tod's, l'ingresso nel 2021 e il record di assenze. Ecco quanto ha guadagnato per 3 riunioni - Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel cda di Tod's. Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle che detiene il 50,291% del capitale di Tod's, ha presentato ...corriereadriatico

Chiara Ferragni esclusa da lista per rinnovo cda Tod’s - Chiara Ferragni resta fuori dalla lista di maggioranza proposta per il rinnovo del Cda di Tod's presentata dall’Azionista DI.VI. Finanziaria riconducibile a ...lapresse