Chi ha tradito Roma ora siede in Parlamento | parla Salvatore Buzzi

(Di giovedì 28 marzo 2024) «Maledetta Gara Cup, mi è costata un surplus di pena, un arresto illegittimo e ora la pensione». Si riferisce alla turbativa d'asta per la quale è stato indagato e assolto? «È una storia lunga, ora gliela racconto». Abbiamo trovato, seduto su una panca di legno nella pace del giardino di Villa Maraini dove è ospite per curare la sua dipendenza dall'alcol. Jeans, camicia bianca, maglione rosso sulle spalle, legato davanti al collo, come si usava qualche anno fa. L'ex ras delle coop, protagonista insieme a Massimo Carminati, dell'inchiesta "Mondo di mezzo", nota come "Mafia Capitale" scoppiata con gli arresti del 2 dicembre 2014, è chino in avanti, gomiti poggiati sul tavolo intento a leggere "I fratelli Karamazov" di Fëdor Dostoevskij. «Lo ha letto mia moglie e le è piaciuto molto, così mi è venuta la curiosità di leggerlo», ci dice ...