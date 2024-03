Chi era Nazmi Morina | l’operaio morto schiacciato da un bancale nel Bresciano mentre manovrava una gru

(Di giovedì 28 marzo 2024)nel pomeriggio del 27 marzo in seguito a un incidente sul lavoro. Il 52enne stava manovrando una gru in un cantiere di Orzivecchi (Brescia) quando il carico si è sganciato schiacciandolo.

Fifa e Uefa hanno inviato una Lettera alla Federcalcio spagnola (Rfef) per chiedere chiarimenti riguardo le inchieste della giustizia iberica sui casi di corruzione collegati all’aggiudicazione ... (sportface)

Nel 2023, la moda primaverile maschile ha abbracciato una varietà di Tendenze che hanno spaziato dal ritorno dei classici ai nuovi esperimenti stilistici. I Tessuti Leggeri come il lino, il cotone e ... (moltouomo)

un’app a disposizione di studenti, servizi scolastici e associazioni, basata su un modello di Intelligenza Artificiale in grado di misurare l’esposizione al rischi o di violenze on line nelle ... (ildenaro)

Pensione, come arrivare a 8.000 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1996 - Chi ha una pensione molto bassa ... La regola, infatti, prevede che ad avere diritto all’integrazione del trattamento minimo siano solamente coloro che hanno almeno un contributo settimanale maturato ...money

L'Inter ha già vinto lo scudetto per i bookmakers: premi in anticipo per chi ha puntato sui nerazzurri - La seconda stella è già virtualmente dell`Inter, nonostante manchino ancora 9 giornate alla fine della Serie A. Questo quanto rivela la decisione di Sisal che.calciomercato

Sinner e Medvedev, tutti i precedenti tra i due tennisti e chi è il favorito - Ancora una votla Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Di nuovo il classe 1996 che cerca di eliminare l'altoatesino. Nela semifinale dell'Atp Miami i due tennisti si sfidano per ...ilmessaggero